Исследования показали, как музыка влияет на человека В День странной музыки собрали несколько выводов ученых о том, почему музыка важна для психики
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
10Европа переживает аномальную жару
06:36 (мск), источник: Известия

Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО

Экипажи штурмовой авиации России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадрами боевой работы штурмовиков Су-25 поделилось в пятницу, 25 августа, Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Ранее, 23 августа, экипажи Су-25СМ РФ нанесли удар по позициям украинских боевиков. Летчики вышли на боевой курс для поражения цели на высоте не более 50 м и скорости 800 км/ч, после чего илоты произвели запуск 122-мм авиационных ракет по позициям противника.

18 августа экипажи Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные объекты и технику ВСУ. В оборонном ведомстве добавили, что после пусков ракет, которые выполнялись парами с малых высот, штурмовики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фонд работ: на инвестпроекты из ФНБ направили лишь 20% от прогноза на год
Пульс валют: производители захотели чаще менять цены из-за курса рубля
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта