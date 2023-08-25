Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
Ранее, 23 августа, экипажи Су-25СМ РФ нанесли удар по позициям украинских боевиков. Летчики вышли на боевой курс для поражения цели на высоте не более 50 м и скорости 800 км/ч, после чего илоты произвели запуск 122-мм авиационных ракет по позициям противника.
18 августа экипажи Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные объекты и технику ВСУ. В оборонном ведомстве добавили, что после пусков ракет, которые выполнялись парами с малых высот, штурмовики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.