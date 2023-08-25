ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе Урожайного в ДНР

«Передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Поражены два пункта временной дислокации ВСУ, уничтожен склад боеприпасов, опорный пункт, автомобиль с боевиками, поражены скопления живой силы. Ударным БПЛА уничтожен БТР с пехотой ВСУ», — сказал Чехов.
По его словам, военнослужащие группировки войск «Восток» проявляют мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач. Чехов рассказал, что командир отделения мотострелковой бригады сержант Александр Казаченко в составе наблюдательного поста выполнял задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления. «В ходе боевых действий сержант Казаченко получил осколочное ранение. Но, несмотря на это, продолжил руководить боевой работой вверенного подразделения», — подчеркнул Чехов.
Он также сообщил, что под руководством Казаченко личному составу бригады удалось за короткий срок определить и передать на командный пункт координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники ВСУ и мест скопления живой силы. «Разведывательные данные позволили скорректировать огонь артиллерии. В результате все выявленные объекты противника были уничтожены», — сказал начальник пресс-центра группировки «Восток».