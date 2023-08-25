Силы ПВО и РЭБ уничтожили 42 украинских беспилотника, атаковавших Россию

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что «в результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели».
Ранее в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Кроме того, ночью в небе над Калужской областью была сбита украинская ракета доработанного комплекса ПВО С-200.