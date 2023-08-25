Найден способ при помощи кофе сделать бетон прочнее Австралийские инженеры заменили часть песка в бетонной смеси на кофейную гущу
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
05:21 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ПВО и РЭБ уничтожили 42 украинских беспилотника, атаковавших Россию

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника, 33 из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, 9 сбила ПВО, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что «в результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели».

Ранее в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Кроме того, ночью в небе над Калужской областью была сбита украинская ракета доработанного комплекса ПВО С-200.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российский актер умер в 31 год
США объявили войну союзнику по НАТО. Кто это?
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта