13:10 (мск), источник: Известия
В Приморье ввели ЧС федерального характера
ЧС федерального характера вводится в Приморском крае, где осадки нанесли ущерб на 7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
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«Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия», — написал он в своем Telegram-канале.
В последние две недели в Приморье выпали обильные осадки и нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. Пострадали более 5 тыс. домовладений. Пострадали сельское хозяйство и дорожная инфраструктура, а также соцобъекты. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей, уточнил губернатор.
По словам Кожемяко, в край поступает гумпомощь, а также техсредства для устранения последствий паводка.
В пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю уточнили, что введение ЧС федерального уровня позволит оперативно осуществить компенсационные выплаты населению, принять меры по скорейшей ликвидации последствий тайфуна и проведению восстановительных работ.
Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что в начале следующей недели, 29 и 30 августа, в Приморском крае ожидается новая волна сильных дождей.
Утром в пятницу очередной ливень обрушился на Владивосток. Дожди вызвали массовое затопление на дорогах и придомовых территориях, аварийное отключение электричества на множестве улиц. Также непогода привела к схождению грунта и падению деревьев. В этот же день министерство образования Приморского края из-за обрушившегося на регион паводка рекомендовало сдвинуть начало учебного процесса в школах.