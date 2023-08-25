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17:33 (мск), источник: © РИА Новости

Женщина, сбившая в 2021 году троих детей на переходе в Москве, вышла по УДО

РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил от наказания Валерию Башкирову, сбившую в 2021 году трех детей на переходе в московском районе Солнцево и получившую 5 лет колонии-поселения, следует из материалов дел на сайте суда.

Источник: РИА Новости

«Предмет представления, ходатайства, жалобы… об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ… Результат рассмотрения… Удовлетворено», — указано в картотеке дела.

В качестве лица, в отношении которого поступил в суд материал, указана Башкирова Валерия Эдуардовна. Материалы дела поступили в суд 19 июня, а 2 августа ходатайство было удовлетворено. В силу оно вступило 18 августа.

Солнцевский суд Москвы в середине ноября 2021 года назначил Башкировой пять лет колонии-поселения, а также лишил девушку права на управление транспортом после освобождения на 2,5 года. Мосгорсуд через три месяца утвердил приговор. По данным сайта Скопинского райсуда, в ноябре 2022 года в суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в его удовлетворении было отказано.

Адвокат оспорил это решение в Рязанском областном суде, и тот отменил постановление нижестоящей инстанции, заменив Башкировой «неотбытую часть наказания по приговору Солнцевского районного суда г. Москвы от 15 ноября 2021 года в виде лишения свободы на принудительные работы на срок 2 года 9 месяцев 26 дней», говорится на сайте облсуда.

Днем 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — старшие впоследствии скончались, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, в том числе и потому, что сначала Башкирову отправили под домашний арест. Позднее прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение на более жесткое и отправить девушку в СИЗО, что вскоре и произошло.

Активно обсуждались и другие подробности дела — молодость и неопытность водителя, ее слезы в ходе судебных заседаний, а также предположение, что девушка отвлеклась от дороги на мобильный телефон.

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