Чем консервирование отличается от консервации Филологи отвечают, можно ли заменять эти слова в речи
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19:01 (мск), источник: Известия

Балицкий сообщил о полном разрушении Работино в Запорожской области

Село Работино в Запорожской области в результате боевых действий полностью разрушено. Как заявил 25 августа врио губернатора региона Евгений Балицкий, в бывшем когда-то населенном пункте не осталось ни одного целого здания.

Спецоперация на Украине

«Работино, в принципе, не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого нет. Потому что там были такие ожесточенные бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции», — сообщил он в комментарии Первому каналу.

Балицкий также добавил, что разрушенный населенный пункт находится в серой зоне, поэтому российские войска и войска противника в нем не остаются, так как сразу попадают под прицельный артиллерийский обстрел.

Ранее 25 августа военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии «Известиям» рассказал, что вооруженным формированиям Украины (ВФУ) очень нужна дорога, которая ведет на Токмак и Мелитополь, поэтому бои под Работино продолжаются.

До этого, 22 августа, военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что в районе населенного пункта Работино в Запорожской области ведутся активные бои. За последние сутки там отбито пять атак ВСУ.

Тогда же Балицкий сообщил, что потери ВСУ в регионе за последние 10 дней выросли на 30%. Он отметил, что только за прошедшие 10 дней противник потерял 1,5 тыс. человек личного состава из числа ВСУ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фонд работ: на инвестпроекты из ФНБ направили лишь 20% от прогноза на год
Пульс валют: производители захотели чаще менять цены из-за курса рубля
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта