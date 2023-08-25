Балицкий сообщил о полном разрушении Работино в Запорожской области

«Работино, в принципе, не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого нет. Потому что там были такие ожесточенные бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции», — сообщил он в комментарии Первому каналу.
Балицкий также добавил, что разрушенный населенный пункт находится в серой зоне, поэтому российские войска и войска противника в нем не остаются, так как сразу попадают под прицельный артиллерийский обстрел.
Ранее 25 августа военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии «Известиям» рассказал, что вооруженным формированиям Украины (ВФУ) очень нужна дорога, которая ведет на Токмак и Мелитополь, поэтому бои под Работино продолжаются.
До этого, 22 августа, военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что в районе населенного пункта Работино в Запорожской области ведутся активные бои. За последние сутки там отбито пять атак ВСУ.
Тогда же Балицкий сообщил, что потери ВСУ в регионе за последние 10 дней выросли на 30%. Он отметил, что только за прошедшие 10 дней противник потерял 1,5 тыс. человек личного состава из числа ВСУ.