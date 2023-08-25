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19:44 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.00 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

За пять мину до этого обстрелу ВСУ подверглись Кировский и Куйбышевский районы Донецка, по ним украинские войска выпустили три снаряда из «натовской» артиллерии.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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