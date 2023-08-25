«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.00 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
За пять мину до этого обстрелу ВСУ подверглись Кировский и Куйбышевский районы Донецка, по ним украинские войска выпустили три снаряда из «натовской» артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.