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20:30 (мск), источник: Daily Storm

СК изъял бортовые самописцы упавшего в Тверской области самолета Пригожина

Сейчас также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления обстоятельств авиакатастрофы.

Источник: РИА "Новости"

Бортовые самописцы упавшего в Тверской области самолета бизнесмена Евгения Пригожина изъяты следствием. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ. В ведомстве добавили, что детальный осмотр места происшествия еще продолжается.

В СК также сообщили, что в настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы. Позже будут назначены судебные экспертизы. Следствие намерено тщательно проверены все возможные версии произошедшего.

Бизнес-джет Embraer-135 потерпел крушение у поселка Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. На борту самолета были 10 человек, включая Пригожина, все они погибли. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Авиакатастрофу прокомментировал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, он давно знал предпринимателя. Пригожин был человеком со сложной судьбой, но талантливым, всегда добивался результатов — и не только для себя, но и для общего дела, отметил Путин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для всего государства. По его словам, предприниматель внес большой вклад в поведение военной операции на Украине. Глава Чечни выразил соболезнования всем родным и близким российского предпринимателя.

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