Минюст объявил иноагентами журналистов Виталия Дымарского и Константина Эггерта

Мартин Кочесоков — руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ»;
Александр Штефанов — блогер;
MRR-Fund gemeinnuetzige UG (haftungsbeschrnkt) — иностранная организация, реализующая проект My Russian Rights.
Виталий Дымарский принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ;
Мартин Кочесоков принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ; проживает за границей;
Михаил Крутихин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ; получал поддержку со стороны иностранных источников; проживает за границей;
Кирилл Рогов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике; участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ; проживает за границей;
Александр Штефанов участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов; распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике;
Константин Эггерт принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО; проживает за границей;
иностранное юрлицо MRR-Fund gemeinnuetzige UG (haftungsbeschrnkt), реализующее проект My Russian Rights, выступало против СВО, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике; осуществляет совместную деятельность с иностранным агентом;
интернет-издание «Довод» принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступало против СВО, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ.