Чем консервирование отличается от консервации Филологи отвечают, можно ли заменять эти слова в речи
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
21:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст объявил иноагентами журналистов Виталия Дымарского и Константина Эггерта

Министерство юстиции 25 августа внесло в список иностранных агентов шесть граждан России и две организации. Среди них журналисты Виталий Дымарский и Константин Эггерт, политолог Кирилл Рогов, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин, интернет-издание «Довод».

Источник: РИА "Новости"

Реестр также пополнили:

Мартин Кочесоков — руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ»;

Александр Штефанов — блогер;

MRR-Fund gemeinnuetzige UG (haftungsbeschrnkt) — иностранная организация, реализующая проект My Russian Rights.

По данным Минюста:

Виталий Дымарский принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ;

Мартин Кочесоков принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ; проживает за границей;

Михаил Крутихин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ; получал поддержку со стороны иностранных источников; проживает за границей;

Кирилл Рогов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике; участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ; проживает за границей;

Александр Штефанов участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов; распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике;

Константин Эггерт принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО; проживает за границей;

иностранное юрлицо MRR-Fund gemeinnuetzige UG (haftungsbeschrnkt), реализующее проект My Russian Rights, выступало против СВО, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике; осуществляет совместную деятельность с иностранным агентом;

интернет-издание «Довод» принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступало против СВО, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что известно о крушении самолета с Евгением Пригожиным
Стало известно, что произошло с Суровикиным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта