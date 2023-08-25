Летчик из России предотвратил столкновение F-35 и Су-35 в небе над Сирией

«25 августа с 09:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 коалиции допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», — сообщил Кулить на брифинге.
Он отметил профессионализм российского летчика, который, по его словам, сделал всё необходимое, чтобы избежать столкновения.
По словам Кулитя, за последние сутки самолеты и беспилотники коалиции 17 раз приводили к опасным ситуациям в районе Эт-Танф, в котором есть международные воздушные трассы. Также БПЛА коалиции 11 раз нарушили протоколы деконфликтации.
Ранее Кулить сообщал, что 23 августа в районе Эт-Танф на высоте около 6,5 тыс. м истребитель F-16 «коалиции» допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России. В этот же день ЦПВС сообщили, что ВКС России нанесли удары по пунктам управления террористической организации, ликвидировав до 25 боевиков.