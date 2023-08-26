Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск “Центр”, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — сказал Савчук.
Он добавил, что на этом направлении потери противника составили около 60 военнослужащих. Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два пикапа. Также барражирующим боеприпасом «Ланцет» был поражен зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».
Средства ПВО, по словам Савчука, сбили беспилотник «Фурия».
«В ходе проведения контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 20 артиллерийских позиций ВСУ. Уничтожены гаубица “Мста-Б” и 120-миллиметровый миномет противника», — отметил начальник пресс-центра.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом «контрнаступа».