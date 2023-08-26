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09:52 (мск), источник: Life.ru

Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«26 августа около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дрон был сбит дежурными средствами ПВО в Шебекинском районе.

Накануне в Минобороны также сообщали об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области. Атака была пресечена около 13:00 по московскому времени.

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