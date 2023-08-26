12:41 (мск), источник: ТАСС
В пойманной вблизи «Фукусимы-1» рыбе не обнаружили тритий
Ее поймали 25 августа в 5 км от места слива.
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ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники Управления рыболовства Японии не обнаружили следов трития в рыбе, выловленной у побережья вблизи места сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Соответствующий отчет опубликован на сайте управления.
Рыба была поймана сетями 25 августа в 5 км от места слива.
Сотрудники энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии, также не обнаружили наличия трития в образцах воды, собранных около места сброса в океан очищенной жидкости со станции. Отчет опубликован на сайте компании. Образцы, полученные 25 августа, были взяты в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива.
Как отмечает агентство Kyodo, концентрация трития в образцах, вероятно, была ниже минимального уровня, превышение которого указало бы на присутствие радиоактивных веществ. По данным агентства, Управления рыболовства планирует ежедневно публиковать соответствующие отчеты в течение ближайшего месяца. Тем самым японские власти рассчитывают снизить опасения в Японии и за рубежом вокруг возможных последствий сброса, считает агентство.
Ранее Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, озвучив свою обеспокоенность по поводу сброса. В ответ японский премьер-министр Фумио Кисида призвал власти Китая немедленно снять соответствующие ограничения. Токио также выразил протест Пекину в связи с произошедшим.
24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам ТАСС, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.