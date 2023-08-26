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14:49 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные сумели отразить три атаки ВСУ возле Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — говорится в публикации.

Всего Киев потерял на этом участке фронта до 115 военнослужащих и несколько единиц военной техники, в том числе артиллерийскую система М777, буксируемую гаубицу М119 и семь бронированных машин.

За минувшие сутки Вооруженные силы отбивали украинские атаки и на других направлениях. Так, ВСУ предприняли пять безуспешных попыток наступать в районе Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского, Райгородка и Новоегоровки в ЛНР.

Украинские военные не имели успеха и при наступлении на Краснолиманском направлении, где провели две неудачные атаки. ВСУ потеряли на этом участке фронта до 60 бойцов.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — уточнили в министерстве.

На Южнодонецком направлении Восточная группировка войск остановила две атаки противника в направлении Старомайорского в ДНР. Киев потерял до 200 военных и несколько единиц техники.

Кроме того, за прошедший день российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

Как сообщил в начале недели РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, украинские войска покинули поселок Синьковка под Купянском на фоне активных действий российской армии. По его словам, сейчас в регионе под ее контролем находятся 33 населенных пункта.

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