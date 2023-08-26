Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — говорится в публикации.
Всего Киев потерял на этом участке фронта до 115 военнослужащих и несколько единиц военной техники, в том числе артиллерийскую система М777, буксируемую гаубицу М119 и семь бронированных машин.
За минувшие сутки Вооруженные силы отбивали украинские атаки и на других направлениях. Так, ВСУ предприняли пять безуспешных попыток наступать в районе Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского, Райгородка и Новоегоровки в ЛНР.
Украинские военные не имели успеха и при наступлении на Краснолиманском направлении, где провели две неудачные атаки. ВСУ потеряли на этом участке фронта до 60 бойцов.
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — уточнили в министерстве.
На Южнодонецком направлении Восточная группировка войск остановила две атаки противника в направлении Старомайорского в ДНР. Киев потерял до 200 военных и несколько единиц техники.
Кроме того, за прошедший день российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.
Как сообщил в начале недели РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, украинские войска покинули поселок Синьковка под Купянском на фоне активных действий российской армии. По его словам, сейчас в регионе под ее контролем находятся 33 населенных пункта.