Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 37 украинских дронов в ДНР, ДНР, Харьковской и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 464 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 6122 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11513 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6062 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12441 единица специальной военной автомобильной техники.