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14:58 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 37 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 37 украинских дронов в ДНР, ДНР, Харьковской и Запорожской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 464 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 6122 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11513 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6062 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12441 единица специальной военной автомобильной техники.

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