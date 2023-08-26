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21:02 (мск), источник: © РИА Новости

В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева сообщила в Telegram-канале, что обломки беспилотника, уничтоженного ночью силами ПВО, найдены и отправлены на экспертизу.

Спецоперация на Украине
Источник: Татьяна Витушева

Ранее в Минобороны России сообщили, что около 3.00 мск была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

«В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона. Объект был самолетного типа. Предполагается, что это беспилотный ударный авиационный комплекс с максимальным радиусом действия в 800 километров и крейсерской скоростью порядка 120 километров в час», — написала она.

Как уточнила Витушева, в настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов на сбитом беспилотнике.

Она также добавила, что оперативные службы продолжают работу. Все найденные части объекта направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.

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