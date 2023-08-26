В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника

Ранее в Минобороны России сообщили, что около 3.00 мск была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
«В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона. Объект был самолетного типа. Предполагается, что это беспилотный ударный авиационный комплекс с максимальным радиусом действия в 800 километров и крейсерской скоростью порядка 120 километров в час», — написала она.
Как уточнила Витушева, в настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов на сбитом беспилотнике.
Она также добавила, что оперативные службы продолжают работу. Все найденные части объекта направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.