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19:25 (мск), источник: РБК

Брянский губернатор сообщил об обстреле села Кирилловка

ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. 24 августа украинские военные обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, сообщал губернатор. В результате обстрела было нарушено энергоснабжение.

Помимо этого, Минобороны России заявляло, что в ночь на 24 августа российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, еще один — над Калужской.

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