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22:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер режиссер Глеб Панфилов

Режиссер Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Источник: РИА "Новости"

«Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов», — сказал господин Варшавер «РИА Новости». О дате и времени прощания будет сообщено позже.

В мае господин Панфилов был госпитализирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского с инсультом. Позднее господин Варшавер рассказывал, что у режиссера развилась пневмония, в больнице говорили, что он в тяжелом состоянии.

Глеб Панфилов — лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. С 1986 года — режиссер театра «Ленком».

Режиссер и автор сценария фильмов «Иван Денисович», один из авторов «Утомленные соолнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солнцем-2: Цитадель», телесериала «В круге первом». Был женат на актрисе Инне Чуриковой, которая умерла 14 января этого года в возрасте 79 лет.

Виктория Колганова

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