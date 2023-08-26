В Винницкой области на Украине выявили очаг африканской чумы свиней

«Согласно оперативной информации главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области, в одном из государственных хозяйств Калиновской городской территориальной общины Хмельницкого района Винницкой области зарегистрирован случай заболевания африканской чумой свиней. С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотической ячейки, зоны защиты и надзора», — говорится в сообщении службы в социальной сети Facebook*.
В Госпродпотребслужбе добавили, что в очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. Субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по разведению, содержанию свиней, рекомендовано не сотрудничать с указанной территорией.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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