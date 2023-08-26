Ученые выявили механизмы принятий решений в мозге Мозг «перелистывает» варианты во время выбора лучшего
Фоторепортажи
16Жара в мире
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
23:04 (мск), источник: © РИА Новости

В Винницкой области на Украине выявили очаг африканской чумы свиней

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на территории Винницкой области на Украине, сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Источник: © РИА Новости

«Согласно оперативной информации главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области, в одном из государственных хозяйств Калиновской городской территориальной общины Хмельницкого района Винницкой области зарегистрирован случай заболевания африканской чумой свиней. С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотической ячейки, зоны защиты и надзора», — говорится в сообщении службы в социальной сети Facebook*.

В Госпродпотребслужбе добавили, что в очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. Субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по разведению, содержанию свиней, рекомендовано не сотрудничать с указанной территорией.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе
Немцы подняли на смех приунывшую из-за России Бербок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта