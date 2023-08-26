ЦПВС сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 с Су-35 ВКС России

«25 августа с 17:35 в районе Эт-Танф на высоте около 7200 м произошло опасное сближение разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 “коалиции” с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», — проинформировал он.
Кулить также сообщил, что летчик российского истребителя продемонстрировал высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения.
Замруководителя ЦПВС также подчеркнул, что подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
Кроме того, Кулить рассказал о 17 нарушениях четырьмя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей Тyphoon и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции».
Ранее, 25 августа, Кулить сообщал, что летчик Су-35 ВКС России сумел избежать столкновения с истребителем F-35 США в Сирии. Кроме того, он заявил, что за последние сутки самолеты и беспилотники коалиции 17 раз приводили к опасным ситуациям в районе Эт-Танф, в котором есть международные воздушные трассы.
Ранее Кулить сообщал, что 23 августа в районе Эт-Танф на высоте около 6,5 тыс. м истребитель F-16 «коалиции» допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России. В этот же день ЦПВС сообщили, что ВКС России нанесли удары по пунктам управления террористической организации, ликвидировав до 25 боевиков.