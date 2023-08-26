На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть погибшие

«Изначально пострадало около 6 человек, мирные жители… К сожалению, был второй взрыв, после второго взрыва у нас около 26 пожарных получили ранения, один из них серьезно, остальные получили ожоги на разных участках тела, которые не требуют интубации или интенсивной терапии», — заявил Арафат журналистам.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Дымбовица эвакуировал граждан из зоны радиусом в 300 метров. Движение транспорта было приостановлено. По данным минздрава, после первого взрыва «семь человек пострадали, один — погиб». Информация является предварительной, поскольку в условиях пожара сложно оценивать обстановку.
Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около девяти часов вечера произошел второй взрыв. После этого радиус эвакуации был увеличен до 700 метров. В общей сложности эвакуировали более трех тысяч человек. Создана антикризисная ячейка, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою.
Арафат отметил, что риск взрыва сохраняется, поскольку на заправке была и третья цистерна с газом, но она находилась в отдалении от первых двух.