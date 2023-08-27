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00:55 (мск), источник: Известия

Более 40 человек пострадали из-за взрывов на АЗС в Румынии

В Румынии один человек погиб и 46 пострадали из-за взрывов на АЗС. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает агентство Reuters.

Несколько взрывов произошло на АЗС в субботу в городе Креведия, что находится в 13 км от столицы Румынии Бухареста.

С возгоранием боролись 25 пожарных машин. По данным министерства здравоохранения, четыре человека были госпитализированы с тяжелыми ожогами. Отмечается, что среди пострадавших — 26 пожарных.

После первого взрыва огонь распространился на соседние здания. Люди были эвакуированы в радиусе 700 м, дорожное движение перекрыто, сообщает издание со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям (IGSU).

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил об активации Европейского механизма защиты гражданских лиц. В ближайшее время в Италию и Бельгию будут направлены четыре пациента, пострадавших из-за взрывов.

Пожар еще не локализирован и местные власти считают, что существует вероятность появления новых взрывов.

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