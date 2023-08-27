Чем консервирование отличается от консервации Филологи отвечают, можно ли заменять эти слова в речи
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
05:56 (мск), источник: ТАСС

Российские военные отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Войска группировки «Центр» пресекли семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 80 боевиков. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества краснолиманского направления штурмовые отряды 42-й и 63-й механизированных бригад, а также бригады специального назначения “Азов” (признан террористической организацией и запрещен в РФ — прим. ТАСС) ВСУ предприняли семь попыток атак позиций российсих войск. Профессиональными действиями подразделениями группировки войск “Центр” при поддержке ударов авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение по противнику», — сказал он.

По словам Савчука, потери украинских войск составили более 80 боевиков. Также были уничтожены боевая машина пехоты, три бронированных машины и пикап.

«В ходе проведения контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций ВСУ, уничтожен 122-мм миномет с расчетом», — заключил офицер.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эта наша привычка для американцев не просто нехарактерна, а совершенно немыслима
Посол России в Турции: история получилась громкой и очень некрасивой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта