Экипаж танка Т-80БВМ отбросил пехоту ВС Украины на купянском направлении

«На купянском направлении в зоне проведения СВО для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-80БВМ выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. Боевая машина, находясь в районе сосредоточения, получила задачу на уничтожение БМП и пехоты противника, обнаруженного разведывательным БПЛА. С помощью корректировки огня военнослужащими разведывательного подразделения боевая машина ВСУ была уничтожена, а пехота противника была вынуждена отойти», — говорится в сообщении.
Там добавили, что танкистами широко практикуется стрельба с закрытых огневых позиций, они успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. «По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику иностранного производства, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ», — отметили в военном ведомстве.