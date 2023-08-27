Группировка «Днепр» уничтожила три лодки с украинскими диверсантами

«За прошедшие сутки военнослужащими группировки “Днепр” в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ», — сказал офицер.
В ходе контрабатарейной борьбы, отметил Кодрян, в районе населенного пункта Токаревка огнем российской артиллерии подавлены и уничтожены орудия Д-30 и 2А65 вместе с расчетами.
Операторами ударных БПЛА «Ланцет» в районе населенного пункта Зеленовка обнаружена и уничтожена гаубица М777 производство США.
«Вместе с тем нанесено огневое поражение по трем пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка, Никольская, а также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Дмитровка», — добавил начальник пресс-центра.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные не позволили солдатам ВСУ высадиться на левый берег Днепра.