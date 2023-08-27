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05:51 (мск), источник: © РИА Новости

Группировка «Днепр» уничтожила три лодки с украинскими диверсантами

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Военнослужащие группировки «Днепр» за сутки уничтожили три лодки с диверсантами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«За прошедшие сутки военнослужащими группировки “Днепр” в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ», — сказал офицер.

В ходе контрабатарейной борьбы, отметил Кодрян, в районе населенного пункта Токаревка огнем российской артиллерии подавлены и уничтожены орудия Д-30 и 2А65 вместе с расчетами.

Операторами ударных БПЛА «Ланцет» в районе населенного пункта Зеленовка обнаружена и уничтожена гаубица М777 производство США.

«Вместе с тем нанесено огневое поражение по трем пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка, Никольская, а также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Дмитровка», — добавил начальник пресс-центра.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные не позволили солдатам ВСУ высадиться на левый берег Днепра.

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