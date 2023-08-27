06:10 (мск), источник: © РИА Новости
В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП, в результате которого перевернулся «Камаз» в Хабаровском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
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«В Солнечном районе на автодороге поселок Харпичиан — Албазино произошло ДТП. На место была направлена группа поисково-спасательного отряда МЧС России (города Комсомольск-на-Амуре). В грузовом автомобиле КАМАЗ находилось 5 человек. По прибытию … спасатели оказали помощь правоохранительным органам в деблокировании тел погибших», — говорится в сообщении.
Добавляется, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте аварии работает следственно-оперативная группа.