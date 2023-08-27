Ученые выявили механизмы принятий решений в мозге Мозг «перелистывает» варианты во время выбора лучшего
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Главное
Спецоперация на Украине
07:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Вертолет с 20-ю морпехами США разбился у берегов Австралии

У побережья Австралии разбился военный вертолет Osprey, на борту которого находились 20 американских морских пехотинцев, передает местный телеканал ABC. Известно, что нескольким военным удалось спастись. О погибших пока не сообщалось.

Источник: Reuters

Крушение произошло утром 27 августа во время учений Predator's Run 2023. Минобороны Австралии сообщило, что «инцидент связан с военнослужащими США» и что на вертолете не было австралийцев.

«На этой критически ранней стадии мы сосредоточены на реагировании на инцидент и на обеспечении безопасности участников», — говорится в заявлении ведомства.

В учениях Predator's Run на островах Тиви принимают участие больше 2,5 тыс. военных США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора и Индонезии.

В конце июля четверо австралийских военных погибли при крушении вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений австралийцев и американцев Talisman Sabre на северо-востоке Австралии.

Леонид Уварчев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что известно о крушении самолета с Евгением Пригожиным
Стало известно, что произошло с Суровикиным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта