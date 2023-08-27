Вертолет с 20-ю морпехами США разбился у берегов Австралии

Крушение произошло утром 27 августа во время учений Predator's Run 2023. Минобороны Австралии сообщило, что «инцидент связан с военнослужащими США» и что на вертолете не было австралийцев.
«На этой критически ранней стадии мы сосредоточены на реагировании на инцидент и на обеспечении безопасности участников», — говорится в заявлении ведомства.
В учениях Predator's Run на островах Тиви принимают участие больше 2,5 тыс. военных США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора и Индонезии.
В конце июля четверо австралийских военных погибли при крушении вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений австралийцев и американцев Talisman Sabre на северо-востоке Австралии.