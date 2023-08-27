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11:43 (мск), источник: Известия

Военнослужащие РФ с помощью беспилотников уничтожили опорные пункты ВСУ

Российские военные обнаружили и уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Соответствующие кадры 27 августа опубликовало Минобороны России.

Спецоперация на Украине
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В ведомстве отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрывают позиции ВСУ в лесополосах и лесистой местности, после чего сообщают их координаты для наведения огня из минометов и артиллерии. В результате ударов все опорные пункты с военнослужащими ВСУ были уничтожены.

Ранее 27 августа Минобороны показало, как экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) работают на передовых позициях купянского направления и поддерживают мотострелковые подразделения, обеспечивая наступление российских войск. Танкисты работают по целям, выявленным с помощью БПЛА.

В начале августа «Известия» провели день с танкистами 1-й Славянской бригады, увидели, как идет боевая работа, узнали, как беспилотники стали «глазами» танковых экипажей. Экипажи боевых машин совершали дерзкие рейды к передовой и, стреляя с закрытых огневых позиций, уничтожали важные цели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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