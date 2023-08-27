Военнослужащие РФ с помощью беспилотников уничтожили опорные пункты ВСУ

В ведомстве отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрывают позиции ВСУ в лесополосах и лесистой местности, после чего сообщают их координаты для наведения огня из минометов и артиллерии. В результате ударов все опорные пункты с военнослужащими ВСУ были уничтожены.
Ранее 27 августа Минобороны показало, как экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) работают на передовых позициях купянского направления и поддерживают мотострелковые подразделения, обеспечивая наступление российских войск. Танкисты работают по целям, выявленным с помощью БПЛА.
В начале августа «Известия» провели день с танкистами 1-й Славянской бригады, увидели, как идет боевая работа, узнали, как беспилотники стали «глазами» танковых экипажей. Экипажи боевых машин совершали дерзкие рейды к передовой и, стреляя с закрытых огневых позиций, уничтожали важные цели.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.