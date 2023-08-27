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13:35 (мск), источник: © РИА Новости

Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в публикации.

По данным Росавиации, на борту самолета Embraer находились:

Prigozhin Evgeniy;Propustin Sergey;Makaryan Evgeniy;Totmin Aleksandr;Chekalov Valeriy;Utkin Dmitriy;Matuseev Nikolay;командир Levshin Aleksei;второй пилот Karimov Rustam;бортпроводник Raspopova Kristina.

Вечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Упавший самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следите за развитием темыКрушение самолета Пригожина в Тверской области
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