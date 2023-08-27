Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в публикации.
По данным Росавиации, на борту самолета Embraer находились:
Prigozhin Evgeniy;Propustin Sergey;Makaryan Evgeniy;Totmin Aleksandr;Chekalov Valeriy;Utkin Dmitriy;Matuseev Nikolay;командир Levshin Aleksei;второй пилот Karimov Rustam;бортпроводник Raspopova Kristina.
Вечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Упавший самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.