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14:26 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в Киевской области

Российские военные ночью нанесли удар по аэродрому близ Пинчуков Киевской области, заявило Минобороны. Ночью украинские власти сообщали о работе ПВО близ Киева.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке.

Ночью украинские власти сообщали о работе ПВО близ Киева. Взрывы прогремели также в Черкассах и Кировоградской области.

В сводке Минобороны также сообщается, что близ Запорожья была выведена из строя радиолокационная станция. Рядом со Славгородом Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии.

Минобороны также отчиталось об отражении атак на купянском, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях и потерях украинских войск.

Помимо этого, российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 близ Заливного Запорожской области и два самолета Су-25 близ Малой Токмачки и Новоданиловки.

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