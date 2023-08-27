Умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева

Как уточнили в пресс-службе театра ТАСС, прощание с балериной состоится в 11:00 30 августа в Большом театре. Место, где ее похоронят, пока не определено.
Светлана Адырхаева родилась 21 мая 1938 года в Северной Осетии. В 1955 году после выпуска из Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени Агриппины Вагановой) была принята в труппу Челябинского театра оперы и балета. В 1958—1960 годах Адырхаева танцевала в Одесском театре оперы и балета.
В 1960 году балерина получила приглашение от Большого театра на роль Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро» после выступления в Москве в рамках Декады литературы и искусства Северо-Осетинской АССР. Солисткой Большого Адырхаева была до 1988 года. В Большом театре она танцевала во многих постановках, в том числе в «Дон Кихоте», «Спартаке», «Золушке», «Спящей красавице» и др.
Балерина занималась в классе балетмейстера Асафа Мессерера и позировала для фотографий его учебника «Уроки классического танца». В 1980 году она окончила балетмейстерское отделение Института театрального искусства. Параллельно с обучением Адырхаева преподавала там методику классического танца в 1978—1981 годах.
В 1991 году вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским, она создала собственную труппу «Театр балета Светланы Адырхаевой» и была ее художественным руководителем до 1996 года. Также в 1995—2001 годах Адырхаева преподавала классический танец в Академии хореографии Нового гуманитарного университета Наталии Нестеровой.
С 1997 года была председателем Ассоциации деятелей хореографического искусства. В 2001 году стала педагогом-репетитором в Большом театре.
В том же году ее имя было присвоено Владикавказской балетной школе-студии.
Светлана Адырхаева — лауреат множества наград, в том числе в 2014 году она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.