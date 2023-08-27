Симоньян предложила желающим вернуться в Россию способ получить прощение

«Бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся патриоты тихонечко стали стучаться обратно <…> Прощать нужно при деятельном раскаянии, что напрямую следует из Библии. Что может быть деятельным раскаянием? Например, можно приехать и жить, когда над тобой летают дроны или врезаются в твои окна, как мы все. Можно собирать деньги и тратить свои — покупать уазики, форму, дроны, отправлять это все на фронт, как мы все. Можно помогать семьям мобилизованных, добровольцев, наших героев, как мы все (помогаем. — Прим. ред.). Это называется деятельное раскаяние», — пояснила она.
По словам Симоньян, она прекрасно понимает, почему бежавшим за границу соотечественникам там стало плохо.
«Они увидели, как там на самом деле. Эта же вековечная иллюзия, внушенная нам еще в 80-е и потом добившая нас в 90-е, что там же сияющий град на холме, вот там все есть, великая Америка, она нас научит и свободе, и образу жизни, и процветанию. И вообще Запад. Они же туда приезжают и выясняют, что все это не так», — отметила медиаменеджер.
Для подтверждения своих слов она привела официальную статистику, согласно которой в прошлом году в США от огнестрельных ранений погибало 15 детей в день.
В Великобритании, по информации Симоньян, зимой в собственных домах умирала тысяча человек, поскольку они не могли позволить себе отопление. Средняя очередь ожидания визита к гинекологу в королевстве составляет 31 день. Кроме того, по данным благотворительных организаций, 11,5 миллиона человек в этой стране голодают, уточнила главред RT.
В итоге все ранее покинувшие Россию это увидели, прозрели и теперь просятся назад, резюмировала она.