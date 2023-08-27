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20:49 (мск), источник: © РИА Новости

Российские артиллеристы атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг — РИА Новости. Артиллеристы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа нанесли удар по бронегруппе ВСУ в Харьковской области, противник покинул свои позиции, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Были предприняты попытки на наступление на наши позиции мотострелкового батальона. Состав бронегруппы был: личный состав до 15 человек и боевые бронированные машины. Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, после удара украинские войска понесли потери как погибшими, так и ранеными, которых впоследствии эвакуировали.

В начале недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Россия контролирует 33 населенных пункта. При этом он уточнил, что администрация региона пока имеет доступ только в 17 из них: остальные освобождены, но остаются под обстрелами.

В середине августа Министерство обороны сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как отметили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.

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