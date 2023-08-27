Российские артиллеристы атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области

«Были предприняты попытки на наступление на наши позиции мотострелкового батальона. Состав бронегруппы был: личный состав до 15 человек и боевые бронированные машины. Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, после удара украинские войска понесли потери как погибшими, так и ранеными, которых впоследствии эвакуировали.
В начале недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Россия контролирует 33 населенных пункта. При этом он уточнил, что администрация региона пока имеет доступ только в 17 из них: остальные освобождены, но остаются под обстрелами.
В середине августа Министерство обороны сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как отметили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.