Суд продлил срок следствия по делу Дарьи Треповой до 2 декабря

Уточняется, что предыдущий срок истекал 2 сентября. Завершить расследование к указанной дате не получается, так как необходимо закончить ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами дела, а также рассмотреть возможные ходатайства сторон процесса, пишет ТАСС, ознакомившись с документами суда.
Ранее, 25 августа, суд продлил арест Треповой до 2 декабря. До этого, 23-го числа, стало известно, что ее в ближайшее время этапируют из московского СИЗО «Лефортово» в Санкт-Петербург. Дело Треповой будет рассматривать 1-й Западный окружной военный суд.
До этого, в июле, ей было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.
Владлен Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Девушка пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.
На следующий день ее задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали на террористический акт. Уже 4 апреля Трепова была арестована.
Позднее, 13 апреля, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.