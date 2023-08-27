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21:58 (мск), источник: Известия

Суд продлил срок следствия по делу Дарьи Треповой до 2 декабря

Срок следствия уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, фигуранткой которого является Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), продлен до 2 декабря. Об этом 27 августа сообщает Басманный районный суд Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

Уточняется, что предыдущий срок истекал 2 сентября. Завершить расследование к указанной дате не получается, так как необходимо закончить ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами дела, а также рассмотреть возможные ходатайства сторон процесса, пишет ТАСС, ознакомившись с документами суда.

Ранее, 25 августа, суд продлил арест Треповой до 2 декабря. До этого, 23-го числа, стало известно, что ее в ближайшее время этапируют из московского СИЗО «Лефортово» в Санкт-Петербург. Дело Треповой будет рассматривать 1-й Западный окружной военный суд.

До этого, в июле, ей было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Девушка пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день ее задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали на террористический акт. Уже 4 апреля Трепова была арестована.

Позднее, 13 апреля, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

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