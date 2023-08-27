Не менее 18 боевиков были уничтожены при попытке прорваться в Идлиб

«В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб боевиками террористической группировки “Исламская партия Туркестана” (запрещена в РФ) при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва первой линии обороны сирийских правительственных войск. Нападение отражено, позиции удержаны, уничтожены до 18 экстремистов», — сказал он.
Кулить отметил, что за сутки были зафиксированы четыре обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Кроме того, двое сирийских военных получили ранение после сброса с беспилотника взрывного устройства на позиции правительственных сил около населенного пункта Маар-Шамша провинции Идлиб.
Представитель ЦПВС добавил, что опасные ситуации в небе Сирии по-прежнему провоцирует так называемая международная антитеррористическая коалиция во главе с США. За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений: тремя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C “коалиции”», — сообщил офицер.
Он напомнил, что подобные действия обостряют обстановку в воздушном пространстве Сирии и создают предпосылки для авиапроисшествий в небе страны.
Так, к примеру, было 25 августа, когда истребитель F-35 США и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России сблизились в небе над Сирией. Благодаря профессионализму российского летчика удалось избежать столкновения.
Ранее Кулить сообщал, что 23 августа в районе Эт-Танф на высоте около 6,5 тыс. м истребитель F-16 коалиции допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России. В этот же день ЦПВС сообщили, что ВКС России нанесли удары по пунктам управления террористической организации, ликвидировав до 25 боевиков.
В конце июля замруководителя российского ЦПВС в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что за 2023 год «коалиция» допустила более 20 опасных сближений с самолетами ВКС РФ в Сирии. Он подчеркнул, что наблюдается рост количества опасных сближений со стороны летательных аппаратов «коалиции».