Российские артиллеристы разгромили десант боевиков и два минометных расчета ВСУ

Оперативно рассчитав установки по цели, Бураченков передал целеуказание наводчику, после чего расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) приступил к нанесению ударов. Украинские боевики в ответ открыли огонь по орудию расчета Бураченкова. Несмотря на угрозу жизни под огневым воздействием, старший сержант продолжил вести огонь по огневой позиции.
Благодаря грамотным действиям расчета старшего сержанта Бураченкова противник потерял два минометных расчета и до 10 человек живой силы. Оказавшись без артиллерийской поддержки, десант противника не смог высадиться на остров и был уничтожен. Командир самоходной артиллерийской установки оперативно вывел орудие из зоны поражения на новые позиции и продолжил выполнять боевые задачи.
Тем временем экипаж тяжелой огнеметной системы сержанта Александра Астанина получил задачу не допустить прорыва обороны противником. При том что последний в попытках восстановить контроль над поселком попытался прорвать оборону. Украинские националисты атаковали позиции подразделения, используя боевые бронированные машины.
Расчет Астанина одним из первых вступил в бой. Умело маневрируя на поле боя, сержант нанес точное огневое поражение по выдвинувшимся колоннам бронетехники и живой силе противника. В результате профессиональных действий экипажа Астанина передовые отряды противника были уничтожены. Со значительными потерями боевики были вынуждены отступить.
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