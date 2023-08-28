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Спецоперация на Украине
01:18 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 245 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«За истекшие сутки представительство сообщало о 68 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.).

На донецком направлении противник совершил 46 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

На горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра.

На ясиноватском — пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

Всего украинские войска выпустили 245 единиц различных боеприпасов, отмечает представительство.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении шести гражданских лиц, в том числе четырех детей, в Куйбышевском, Киевском районах Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.

Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.

В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 71 обстрел.

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