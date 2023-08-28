ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР

«За истекшие сутки представительство сообщало о 68 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.).
На донецком направлении противник совершил 46 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.
На горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра.
На ясиноватском — пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.
Всего украинские войска выпустили 245 единиц различных боеприпасов, отмечает представительство.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении шести гражданских лиц, в том числе четырех детей, в Куйбышевском, Киевском районах Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 71 обстрел.