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02:34 (мск), источник: ТАСС

Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Аэропорты Домодедово и Внуково временно закрыты на прием и отправку самолетов. Об этом ТАСС сообщили в авиаслужбах.

Источник: РИА "Новости"

«Внуково и Домодедово временно закрыты на прием и отправку воздушных судов», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным Flightradar, самолеты облетают юго-запад и юго-восток Подмосковья. Шереметьево работает в штатном режиме.

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