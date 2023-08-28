Из-за таяния льда Антарктики пингвинам грозит исчезновение Уже сейчас ученые отмечают негативные последствия климатических изменений
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
16Жара в мире
05:14 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу FH-70 под Красным Лиманом

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Артиллерия Центрального военного округа в ходе ведения контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении уничтожила 155-мм орудие FH-70 производства стран НАТО, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и “Мста-Б” ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70. Кроме того, расчет БПЛА выявил координаты целей ВСУ, а наши артиллеристы точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что уничтожить мобильные средства противника удалось максимально быстро и с использованием минимального количества боеприпасов благодаря корректировки точности огня орудий в режиме реального времени.

В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка ВС РФ «Центр» отразила три атаки украинских военных на краснолиманском направлении, уничтожив более 80 военнослужащих противника и 6 единиц техники.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Скелет молодой телеведущей нашли под шоссе
Немцы подняли на смех приунывшую из-за России Бербок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта