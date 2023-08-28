Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу FH-70 под Красным Лиманом

«Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и “Мста-Б” ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70. Кроме того, расчет БПЛА выявил координаты целей ВСУ, а наши артиллеристы точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе», — сообщили в оборонном ведомстве.
Там отметили, что уничтожить мобильные средства противника удалось максимально быстро и с использованием минимального количества боеприпасов благодаря корректировки точности огня орудий в режиме реального времени.
В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка ВС РФ «Центр» отразила три атаки украинских военных на краснолиманском направлении, уничтожив более 80 военнослужащих противника и 6 единиц техники.