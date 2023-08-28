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05:35 (мск), источник: Известия

Минобороны показало кадры работы огнеметного подразделения ВДВ РФ в Клещеевке

На артемовском направлении в районе Клещеевки действует огнеметное подразделение Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Минобороны в понедельник, 28 августа, показало кадры работы российских военных.

Спецоперация на Украине
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить населенный пункт Клещеевка, но столкнулись с огнеметными отделениями десантников из Уссурийска.

Военные под прикрытием пулеметного расчета из малых реактивных огнеметов (МРО) с термобарическими зарядами и стрелкового оружия поражают личный состав и технику ВСУ, пытающихся укрыться в лесопосадке и заброшенном частном доме.

Выстрелами малых реактивных огнеметов противник был уничтожен, а техника выведена из строя.

24 июля огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских боевиков в зоне спецоперации, применив термобарические боеприпасы. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель» и легкого пехотного огнемета ЛПО-97 уничтожили опорный пункт противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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