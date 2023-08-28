Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить населенный пункт Клещеевка, но столкнулись с огнеметными отделениями десантников из Уссурийска.
Военные под прикрытием пулеметного расчета из малых реактивных огнеметов (МРО) с термобарическими зарядами и стрелкового оружия поражают личный состав и технику ВСУ, пытающихся укрыться в лесопосадке и заброшенном частном доме.
Выстрелами малых реактивных огнеметов противник был уничтожен, а техника выведена из строя.
24 июля огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских боевиков в зоне спецоперации, применив термобарические боеприпасы. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель» и легкого пехотного огнемета ЛПО-97 уничтожили опорный пункт противника.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.