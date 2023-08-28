Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили пункт управления ВСУ

По данным ведомства, в ходе боевой работы летчики выполнили пуски ракет по укрепленным пунктам противника. Позже наводчик подтвердил поражение целей «на отлично».
Ранее, 23 августа, штурман-оператор Ка-52 рассказал «Известиям» о том, что ВСУ любой ценой стараются сбить российские вертолеты, так как те наносят врагу болезненные потери. По его словам, украинские боевики используют не только зенитные системы, но даже реактивные системы залпового огня, а порой враг применяет тактические хитрости.
До этого, 22 августа, в Минобороны РФ сообщили, что российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронемашину ВСУ на южнодонецком направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.