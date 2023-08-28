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07:44 (мск), источник: © РИА Новости

Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России поразили блиндаж украинских военных FPV-дроном недалеко от Соледара. Уникальные кадры его уничтожения оказались в распоряжении РИА Новости.

Спецоперация на Украине
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По словам военнослужащих, разведка 200-й бригады ВС РФ рядом с наблюдательным пунктом ВСУ определила их блиндаж, в который периодически прятался личный состав во время работы БПЛА и артиллерии. На кадрах можно видеть работу оператора дрона, в результате чего был поражен вражеский блиндаж.

По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки ликвидированы 144 района скопления живой силы и техники украинских военных, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, два самолета Су-25, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 30 беспилотников.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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