Момент уничтожения блиндажа ВСУ под Соледаром попал на видео

По словам военнослужащих, разведка 200-й бригады ВС РФ рядом с наблюдательным пунктом ВСУ определила их блиндаж, в который периодически прятался личный состав во время работы БПЛА и артиллерии. На кадрах можно видеть работу оператора дрона, в результате чего был поражен вражеский блиндаж.
По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки ликвидированы 144 района скопления живой силы и техники украинских военных, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, два самолета Су-25, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 30 беспилотников.