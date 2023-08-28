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08:56 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина РФ Роберта Шонова, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия Романова сообщила РИА Новости, что суд продлил еще на три месяца срок ареста бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке россиянина Роберта Шонова, обвиняемого в сотрудничестве с США против безопасности России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке гражданина России Шонова Роберта Робертовича, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России “Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством”», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, с сентября 2022 года до задержания Шонов «за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году».

Также в рамках расследования уголовного дела ФСБ России проводятся следственные действия для выявления обстоятельств противоправной деятельности россиянина.

«Планируется осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Шонов был задержан и арестован во Владивостоке еще в марте. Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, «будучи не согласным с проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ».

В свою очередь госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что «решительно осуждает» арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения «полностью лишенными оснований». Госдепартамент сообщил, что Шонов более 25 лет проработал в генконсульстве США во Владивостоке, а после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, перешел в местную компанию, которая оказывала услуги посольству в Москве «в строгом соответствии с российскими законами и правилами». Его работа заключалась в подготовке дайджестов российской прессы, заявлял Госдеп.

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