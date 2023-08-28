ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве

Ранее пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия Романова сообщила РИА Новости, что суд продлил еще на три месяца срок ареста бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке россиянина Роберта Шонова, обвиняемого в сотрудничестве с США против безопасности России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке гражданина России Шонова Роберта Робертовича, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России “Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством”», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, с сентября 2022 года до задержания Шонов «за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году».
Также в рамках расследования уголовного дела ФСБ России проводятся следственные действия для выявления обстоятельств противоправной деятельности россиянина.
«Планируется осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Шонов был задержан и арестован во Владивостоке еще в марте. Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, «будучи не согласным с проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ».
В свою очередь госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что «решительно осуждает» арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения «полностью лишенными оснований». Госдепартамент сообщил, что Шонов более 25 лет проработал в генконсульстве США во Владивостоке, а после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, перешел в местную компанию, которая оказывала услуги посольству в Москве «в строгом соответствии с российскими законами и правилами». Его работа заключалась в подготовке дайджестов российской прессы, заявлял Госдеп.