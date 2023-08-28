09:59 (мск), источник: Известия
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на авдеевском направлении
Российские силы улучшили позиции на авдеевском направлении. Об этом 28 августа сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Авдеевское направление — наши подразделения имели определенный успех. Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки. Верифицируем серьезные потери противника в живой силе», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
На краснолиманском и купянском направлениях украинские боевики пытаются контратаковать, но ВС РФ наносят по ним удары, добавил Пушилин.
Ранее, 22 августа, корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк показала, как российские бойцы работают на передовой на авдеевском направлении. Там они уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам командира отряда с позывным Голливуд, российские бойцы регулярно бьют по националистам, однако те всё же пытаются прорвать российскую оборону. Такие попытки ВСУ проваливаются.
Кроме того, 21 августа, российские военные нанесли ракетный удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении. В результате были уничтожены три вагона с боеприпасами, 10 единиц транспорта, а также живая сила противника. Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» поразили район у населенного пункта Новодмитровка, где были сосредоточены живая сила и огневые средств ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.