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10:33 (мск), источник: © РИА Новости

Россиян предупредили о новой схеме обмана

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники начали использовать в своих преступных целях важность для россиян семейных ценностей и придумали схему обмана, позволяющую похитить средства сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Источник: Reuters

«Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях», — приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

По данным «Сбера», схема выглядит следующим образом: сначала телефонные мошенники сообщают человеку, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и похитить деньги. Затем аферисты убеждают его в том, что для сохранения денег необходимо оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными накоплениями перевести на «безопасный счет».

После того, как жертва перевела свои средства мошенникам, они расспрашивают ее о родственниках, убеждая, что им «тоже может угрожать опасность». В итоге родные жертвы также могут потерять как собственные, так и заемные средства, указали в банке.

«Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам», — отметил Кузнецов.

Он напомнил, что никому нельзя сообщать свои персональные данные и данные родственников, а если возникают сомнения, нужно перезвонить в контактный центр своего банка и уточнить, все ли в порядке.

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