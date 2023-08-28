Россиян предупредили о новой схеме обмана

«Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях», — приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
По данным «Сбера», схема выглядит следующим образом: сначала телефонные мошенники сообщают человеку, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и похитить деньги. Затем аферисты убеждают его в том, что для сохранения денег необходимо оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными накоплениями перевести на «безопасный счет».
После того, как жертва перевела свои средства мошенникам, они расспрашивают ее о родственниках, убеждая, что им «тоже может угрожать опасность». В итоге родные жертвы также могут потерять как собственные, так и заемные средства, указали в банке.
«Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам», — отметил Кузнецов.
Он напомнил, что никому нельзя сообщать свои персональные данные и данные родственников, а если возникают сомнения, нужно перезвонить в контактный центр своего банка и уточнить, все ли в порядке.