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12:22 (мск), источник: © РИА Новости

У побережья Крыма уничтожили украинскую крылатую ракету

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку ВСУ устроить террористическую атаку в Крыму, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — говорится в релизе.

Отмечается, что инцидент произошел в 11:30 мск.

За час до этого системы ПВО сбили на севере и западе полуострова два украинских дрона самолетного типа. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в Крыму. Так, в ночь на 25 августа средства ПВО засекли сразу 42 беспилотника. Из них девять удалось сбить, 33 — подавили средствами радиоэлектронной борьбы, все они потерпели крушение, не достигнув целей.

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