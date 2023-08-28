15:20 (мск), источник: © РИА Новости
СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу, сообщает 78.ru.
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«Инцидент произошёл ещё в субботу у острова Гифтун южнее Хургады», — пишет издание.
Отмечается, что женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов, однако в какой-то момент она исчезла из их поля зрения. По информации от гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.
Семья воспитывает четверых сыновей.
Организована поисковая операция.