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15:20 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: россиянка пропала во время дайвинга в Хургаде

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу, сообщает 78.ru.

Источник: Reuters

«Инцидент произошёл ещё в субботу у острова Гифтун южнее Хургады», — пишет издание.

Отмечается, что женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов, однако в какой-то момент она исчезла из их поля зрения. По информации от гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.

Семья воспитывает четверых сыновей.

Организована поисковая операция.

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