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Спецоперация на Украине
18:09 (мск), источник: Газета.Ру

На Украине обвинили польскую фирму в регулярных срывах поставок для ВСУ

Польская фирма Alfa заключила ряд контрактов на поставку боеприпасов и снаряжения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но регулярно нарушает свои обязательства, говорится в журналистском расследовании издания «Украинская правда».

Источник: AP 2023

По данным журналистов, первые контакты компания заключила с Минобороны Украины еще в апреле прошлого года. Украинское министерство продолжало подписывать с Alfa новые соглашения, включая те, которые предусматривали предоплату, несмотря на их срыв.

В публикации говорится, что всего было подписано не менее семи контрактов на общую сумму более 22 млрд гривен (порядка $596 млн), за которые частично была внесена предоплата.

Издание сообщает, что в итоге «польская фирма получила и вывела с Украины миллиарды гривен, а вот реализовать поставки оплаченного оружия не смогла». К настоящему моменту Alfa должна украинскому военному ведомству 3,5 млрд гривен (примерно $95 млн).

По данным издания, украинское Минобороны «пытается вернуть €27 миллионов предоплаты и взыскать еще около €13 миллионов штрафов за сорванные поставки».

До этого стало известно, что турецкая компания Vector avia hava araçlari, поставлявшая по повышенной цене куртки для украинской армии, была фигурантом ряда уголовных дел.

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