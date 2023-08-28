На Украине обвинили польскую фирму в регулярных срывах поставок для ВСУ

По данным журналистов, первые контакты компания заключила с Минобороны Украины еще в апреле прошлого года. Украинское министерство продолжало подписывать с Alfa новые соглашения, включая те, которые предусматривали предоплату, несмотря на их срыв.
В публикации говорится, что всего было подписано не менее семи контрактов на общую сумму более 22 млрд гривен (порядка $596 млн), за которые частично была внесена предоплата.
Издание сообщает, что в итоге «польская фирма получила и вывела с Украины миллиарды гривен, а вот реализовать поставки оплаченного оружия не смогла». К настоящему моменту Alfa должна украинскому военному ведомству 3,5 млрд гривен (примерно $95 млн).
По данным издания, украинское Минобороны «пытается вернуть €27 миллионов предоплаты и взыскать еще около €13 миллионов штрафов за сорванные поставки».
До этого стало известно, что турецкая компания Vector avia hava araçlari, поставлявшая по повышенной цене куртки для украинской армии, была фигурантом ряда уголовных дел.