Темное пятно на Нептуне впервые рассмотрели с Земли Впервые пятно на планете было замечено телескопом, расположенным на Земле
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
16Жара в мире
00:33 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России, средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Двадцать восьмого августа около 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении летевшего к столице беспилотника в районе Люберец.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Они в отчаянии. Стало известно, во что ненависть к России превратила Польшу
В США рассказали об 'опасной импровизации' ВСУ с кассетными снарядами
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта