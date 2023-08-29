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10:46 (мск), источник: Известия

Круизный лайнер столкнулся с нефтяным танкером в Испании

Круизный лайнер Britannia, на борту которого находились несколько тысяч человек, столкнулся с нефтяным танкером на Майорке в Испании. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Sky News.

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Инцидент произошел накануне у побережья Пальме-де-Майорки. В результате столкновения несколько человек получили легкие травмы, отмечает телеканал «360». Им оказали помощь сотрудники бортовой медицинской бригады.

В компании-операторе лайнера P&O Cruises заявили, что авария произошла во время стоянки из-за неблагоприятных погодных условий.

На опубликованной в Сети видеозаписи инцидента видно, что швартовые тросы лайнера рвутся из-за сильного ветра, после чего морское судно врезается в танкер, пишет Life.ru. На момент аварии на Майорке шел проливной дождь и бушевал ветер со скоростью более 100 км/ч, подбрасывавший в воздух находившиеся на палубах шезлонги, сообщает «Ридус».

Как отмечает RT, лайнер Britannia имеет 13 гостевых палуб. Он рассчитан на 3647 гостей и 1350 членов экипажа. Судно вышло из Саутгемптона 18 августа и направилось в двухнедельный круиз по Средиземному морю, пройдя через Кадис и Ибицу, прежде чем произошла авария.

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