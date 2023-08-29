Круизный лайнер столкнулся с нефтяным танкером в Испании

Инцидент произошел накануне у побережья Пальме-де-Майорки. В результате столкновения несколько человек получили легкие травмы, отмечает телеканал «360». Им оказали помощь сотрудники бортовой медицинской бригады.
В компании-операторе лайнера P&O Cruises заявили, что авария произошла во время стоянки из-за неблагоприятных погодных условий.
На опубликованной в Сети видеозаписи инцидента видно, что швартовые тросы лайнера рвутся из-за сильного ветра, после чего морское судно врезается в танкер, пишет Life.ru. На момент аварии на Майорке шел проливной дождь и бушевал ветер со скоростью более 100 км/ч, подбрасывавший в воздух находившиеся на палубах шезлонги, сообщает «Ридус».
Как отмечает RT, лайнер Britannia имеет 13 гостевых палуб. Он рассчитан на 3647 гостей и 1350 членов экипажа. Судно вышло из Саутгемптона 18 августа и направилось в двухнедельный круиз по Средиземному морю, пройдя через Кадис и Ибицу, прежде чем произошла авария.